مخاطر استمرار ديبي في حكم تشاد لفترة رئاسية سادسة (2)

2021/03/04 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أعمى حب السلطة بصيرة ديبي فلم يتعلم من الكوارث التي جرها الحكام"

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