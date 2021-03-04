الخل يساهم بخفض نسبة السكر في الدم

2021/03/04 | 07:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتأجرى باحثون دراسة على أثر الخل على نسبة السكر في الدم، وتوصلوا إلى نتائج إيجابية.وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من قسم التغذية في جامعة ولاية أريزونا، 19 شخصا غير مصابين بالسكري، ثمانية منهم كانوا حساسين للأنسولين، و11 مقاومين، و10 مصابين بالسكري.ولاحظ الباحثون أن تناول الخل يزيد من حساسية الأنسولين خلال فترة 60 دقيقة …

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