انباء عن إقالة مدير استخبارات الشرطة الاتحادية وتكليف بديل

2021/03/04 | 08:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف مصدر أمني، عن إقالة مدير استخبارات قيادة الشرطة الاتحادية من منصبه، وتكليف بديل عنه.وذكر مصدر انه “تقرر إقالة العميد هيثم المالكي مدير استخبارات الشرطة الاتحادية من منصبه، ونقله الى أمرة”.وأضاف “جرى تكليف العميد أحمد عدنان للمنصب”.

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