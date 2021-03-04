الاحتجاجات الغاضبة تنفجر من جديد في مُختلف المناطق اللبنانية ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/03/04 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي لا شك بأننا نتفق جميعاُ على التشاؤم الشديد والصورة السوداء القاتمة والانهيار المُتواصل الذي يشهده الوضع الراهن في العالم العربي , سواء في سوريا ولبنان ومصر والعراق أو في تونس وليبيا واليمن وبلدان الخليج ومجمل المنطقة العربية .....



وربما إذا بحثنا بعمق وواقعية حقيقية في الواقع العربي بمختلف مكوناته قد نجد شيئاً من الامل والتفاؤل والحلول ولو في الافق أو المستقبل البعيد ..



لذا سنستعرض فيما يلي وعلى ......





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