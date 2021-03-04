رغم التلوث النووي.. ياباني يعتني بقطط فوكوشيما منذ عشر سنوات

2021/03/04 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين كان السكان يفرون في 11 مارس 2011، من الزلزال المدمر والذي أدى إلى حدوث تسونامي وانهيار نووي، وسحب إشعاعية منبعثة من محطة فوكوشيما النووية القريبة، بقي ساكاي كاتو في الخلف لإنقاذ القطط التي هجرها جيرانها ولم يغادر.

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