2021/03/04 | 08:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديجري وفد من الائتلاف السوري المعارض، برئاسة نصر الحريري رئيس الائتلاف، زيارة رسمية إلى إقليم شمال العراق، التقى خلالها مسؤولين في الإقليم، منهم رئيس حزب “الديمقراطي الكردستاني” مسعود بارزاني.ووضعت مصادر الائتلاف الزيارة في إطار بحث الوضع الميداني، ومحاولة الائتلاف تحريك الجمود في المسار السياسي السوري، وفق القرار 2254، مشيرة إلى أنه من بين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الائتلاف السوري المعارض يجتمع بمسعود البرزاني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الائتلاف السوري المعارض يجتمع بمسعود البرزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).