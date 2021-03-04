“70 توقيعا لاقالة الخويلدي”.. السوداني يدعو الكاظمي لمنع سفر كبار مسؤولين هيئة الاعلام

2021/03/04 | 08:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى منع سفر كبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات، فيما أشار إلى تقديم 70 توقيعا لاقالة رئيس الهيئة علي الخويلدي.

وقال السوداني في حوار تابعته /المعلومة/، إن “رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات لم تكن اجوبته مقنعة للبرلمان”، مبينا أنه “تم تقديم 70 توقيعا داخل مجلس النواب لاقالة رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات”.

وأضاف، أن “هناك تضليل وحجب لوثائق مهمة تتعلق بشركات الاتصالات وسوف تكشف ملفات كثيرة داخل الهيئة بما يخص العقود”.

وأوضح السوداني، أن “المطلوب من رئيس الوزراء منع سفر كافة المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات لاتمام التحقيقات”، داعيا الى “محاسبة المتورطين بملفات فساد شركات الاتصالات”.



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