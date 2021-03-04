العراق أعلى الدول العربية بوفيات واصابات كورونا يليه المغرب ومصر

2021/03/04 | 08:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعادت معدلات الإصابة بوباء كورونا للارتفاع التدريجي مرة أخرى في العديد من الدول العربية، مسجلة عودة قوية في كل من المغرب والأردن والعراق على وجه الخصوص.وسجل العراق المرتبة الأولى بين الدول العربية، كأكثر بلد يحتوي إصابات بمعدل 703 ألف إصابة، يليه المغرب ثم الأردن فالإمارات ثم لبنان ،في المراتب الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة …

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