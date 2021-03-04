وزير النفط يبحث تفعيل مجالات الطاقة بين بغداد وموسكو

2021/03/04 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ابدى وزيرُ النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اهتماما بزيادة حجم التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وتطويره، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.وقال اسماعيل، خلال لقائه في موسكو نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية الكسندر نوفاك، حسب بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الزيارة تأتي تلبية لدعوة وزير الطاقة الروسي، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية خصوصاً في قطاع النفط والطاقة، وبحث عددا من ملفات التعاون المشترك مع الشركات الروسية في تطوير حقول النفط والغاز، فضلاً عن التنسيق والتواصل بخصوص اتفاق أوبك بلس».وأشار الى أنه وجه الدعوة الى نوفاك للمشاركة في اجتماع أوبك بلس الذي يعقد عبر المنصة الالكترونية.من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، ان وزير النفط التقى كلا من وزير الطاقة الروسي نيقولاي شولغينوف، ورئيس شركة لوك اويل فاغيت الكبيروف، وبحث معهما توسيع آفاق العمل والتعاون المشترك بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة ودور الشركات الروسية العاملة في العراق.

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