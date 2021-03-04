النصب والاحتيال في كورونا.. ضبط شحنة للقاح “مزيف” قادمة من الصين

2021/03/04 | 08:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

اعلنت الشركة الدولية الانتربول، ضبط أول حالة مؤكدة لتهريب لقاحات “مزيفة” ضد فيروس كورونا عبر القارات.

وقالت “الإنتربول” إنه تم ضبط حوالي 2400 جرعة لقاح مزيف بعد أن وصلت جنوب إفريقيا قادمة من الصين وسط مجموعة كبيرة من كمامات N95 مزيفة في مستودع بالقرب من جوهانسبرج.

وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، في بيان له إن “هذه ليست سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بجرائم لقاحات كورونا”، أي أنه ربما هناك المزيد من الجرائم من هذا النوع التي لم تكشف بعد”.

وكان الإنتربول قد حذر، في ديسمبر الماضي، دوله الأعضاء البالغ عددها 194 دولة من أن الشبكات الإجرامية تحاول “التسلل إلى سلاسل توريد اللقاحات العالمية وتعطيلها”.

وتقول التايم إن هناك مخاوف من أن تصل هذه الكميات الصغيرة المهربة من اللقاحات المزيفة إلى المستهلكين عبر الإنترنت أو القنوات غير الرسمية الأخرى، خاصة في البلدان النامية التي لم تتمكن من الحصول على الإمدادات الكافية.

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