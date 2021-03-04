إقالة المالكي من ادارة استخبارات الشرطة الاتحادية في العراق

2021/03/04 | 08:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني عراقي، عن إقالة مدير استخبارات قيادة الشرطة الاتحادية من منصبه.

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