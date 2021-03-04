2021/03/04 | 08:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن وزارة التربية ستكون أولى الوزارات التي ستختبر نظام “الرقم الوظيفي”، مبينةً أن النظام سيتضمن بيانات كاملة عن موظفي الدولة وسيعالج جميع المشكلات ومنها “مزدوجو الرواتب والفضائيون”.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة التي شكلت برئاسة وزير التخطيط ومجموعة من الجهات بشأن الرقم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: التربية أول وزارة تختبر نظام الرقم الوظيفي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: التربية أول وزارة تختبر نظام الرقم الوظيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).