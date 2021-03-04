في محاولة للتسلل إلى السعودية.. مقتل 80 مهاجرا إفريقيا غرقا بالبحر الأحمر

2021/03/04 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مهربون بعشرات المهاجرين الأفارقة من على ظهر مركب قبالة جيبوتي أمس الأربعاء بينما كانوا في طريقهم إلى اليمن أملا في دخول الأراضي السعودية للعثور على عمل.

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