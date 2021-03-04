2021/03/04 | 08:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت السلطات السعودية، عن شرط يلزم توفره في الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن وزير الصحة توفيق الربيعة، أن قبول المشاركين في موسم الحج هذا العام يعتمد على تلقيهم للقاح كورونا المستجد، باعتباره شرطا رئيسيا لأداء الفريضة.وأوضحت الصحيفة أن الوزير السعودي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن عن شرط للراغبين بأداء الحج لهذا العام) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن عن شرط للراغبين بأداء الحج لهذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).