2021/03/04 | 09:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، إنه لا يستبعد إمكانية الترشح للرئاسة عام 2024 إذا لم يرشح الرئيس السابق، دونالد ترامب، نفسه للرئاسة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأضاف بومبيو لقناة "فوكس نيوز"، وتابعه "ناس"، عندما سأله المحاور عما إذا كان يفكر في ذلك: "لقد كنت دائما على استعداد للقتال والتحدي، أنا مهتم بأمريكا.



لقد كنا جزءا من الحركة المحافظة لفترة طويلة.



أسعى جاهدا لمواصلة القيام بذلك..



الترشح للرئاسة، إلا إذا لم يترشح ترامب".

في وقت سابق ، قال ترامب إنه قد يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، أن ترامب يدرس بجدية هذا الاحتمال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يربط مصير ترشحه للانتخابات الرئاسية بترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يربط مصير ترشحه للانتخابات الرئاسية بترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).