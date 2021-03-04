وصفه بـ ’’المشبوه’’ .. أول تعليق رسمي إيراني على استهداف ’’عين الأسد’’

2021/03/04 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، أن تكون لبلاده علاقة بالهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق.

وقال زاده، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك شكوكا بشأن دور لإسرائيل في الهجوم من أجل زعزعة الحكومة العراقية".

ووصف زاده، العمليات الأخيرة في العراق، ومنها الهجوم على قاعدة عين الأسد، بأنها "عمليات مشبوهة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشفت قيادة العمليات المشتركة، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، في الأنبار.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "10 صواريخ انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار، صباح اليوم".

وأضاف، أن "الهجوم وقع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم".

وعن الأضرار، قال اللواء الخفاجي إن "الصواريخ وقعت جميعها في محيط القاعدة، ولم تلحق أضراراً مادية أو بشرية بالقاعدة".

وأشار الى أن "الصواريخ المستخدمة نوع (غراد)"، مبيناً أن "عمليات التحقيق والبحث ما زالت مستمرة، وأن جميع المعلومات أولية وغير نهائية".

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