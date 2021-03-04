النفط يرتفع قبيل اجتماع أوبك +

2021/03/04 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس ، مع احتمال أن يتخذ منتجو أوبك + قرارًا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم في وقت لاحق اليوم، مما قدم الدعم، إلى جانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا ، أو 0.75٪ ، إلى 64.55 دولاراً للبرميل ، حتى الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش ، بعد صعودها أكثر من 2٪ يوم الأربعاء.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو 0.63 بالمئة إلى 61.66 دولارًا للبرميل.

قالت ثلاثة مصادر في أوبك + إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك + ، يدرسون تمديد تخفيضات الإنتاج إلى نيسان بدلاً من زيادة الإنتاج، حيث لا يزال تعافي الطلب على النفط هشًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك + تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا من أبريل نيسان.

وقفزت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بأكثر من 21 مليون برميل الأسبوع الماضي مع انخفاض التكرير إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بسبب التجميد في تكساس الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن المصافي غير قادرة على معالجة مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير التي تراجعت أيضًا بشكل كبير ، لا سيما في منطقة ساحل الخليج حيث سجلت انخفاضاتها أرقامًا قياسية.

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