2021/03/04 | 09:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك.. متظاهرون يمنعون دخول موظفي شركة نفط الشمال إلى مواقع عملهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/04 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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