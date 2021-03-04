الياسري: النجف مهددة .. واعددنا خطة زيارة البابا على هذا الأساس

2021/03/04 | 09:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

استبعد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، وجود مخطط لاثارة الفوضى في محافظات الوسط والجنوب، فيما أكد أن المحافظة مهددة وتم وضع خطة زيارة البابا على هذا الأساس.

وقال الياسري في حوار تابعته /المعلومة/، “استعبد ان يكون هناك مخطط لاثارة الفوضى في محافظات الوسط والجنوب ومنها محافظة النجف الاشرف”، مؤكدا أن “ما يجري الحديث بشأنه في هذا الخصوص قد يكون حقيقيا في جزءا منه”.

وأضاف الياسري، أن “النجف مهددة دوما وحتى في زيارة بابا الفاتيكان”، مبينا أنه “لذلك اعددنا خطة أمنية على هذا الأساس”.

ولفت محافظ النجف الى أن “25 الف عنصر أمني سيشاركون بحماية زيارة البابا”، لافتا إلى أن “زيارة البابا الى النجف ستقتصر على السيد السيستاني حيث سيبحث معه تطورات المنطقة وحوار الأديان”.



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