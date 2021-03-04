الزوبعي: المكون السياسي السني يعيش بأتعس حالاته بسبب صراع المصالح

2021/03/04 | 09:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي، أن مايجري داخل البيت السني هو صراع مصالح واموال، مشيرا إلى أن المكون السياسي السني يعيش باتعس حالاته.

وقال الزوبعي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مايجري داخل البيت السني في العراق هو صراع مصالح واموال”، مؤكدا أن “المكون السياسي السني يعيش حاليا في اتعس حالاته”.

وأضاف أن “الاشتباك الذي حصل بجلسة البرلمان هو صراع الفاسدين”، لافتا إلى أن “المنظومة السياسية هي من تقود العراق صوب الازمات”.

واشار الزوبعي إلى ان “العراقيين يدركون مدى تاثر العراق بالتدخلات التركية والخليجية”، مؤكد أن “التدخلات الخارجية اوجدت صقور مزيفة”.



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