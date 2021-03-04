ممثلة إباحية تظهر في أغنية ‘طهران طوكيو’ وإيران تفتح تحقيقا

2021/03/04 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

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فتحت السلطات في إيران تحقيقا رسميا، بعدما أثارت أغنية مصورة على تطبيق ذكي تضمنت ظهور ممثلة أفلام إباحية أميركية، موجة غضب وفقا لوسائل إعلام محلية، الأربعاء.

تطبيق "روبيكا" الإيراني قيد التحقيق بعد نشر مقطع دعائي قصير من أغنية "طهران طوكيو" للمغني الإيراني المقيم في كاليفورنيا ساسي، وفقا لتقرير نشرته وكالة "إسنا" شبه الرسمية.

وتتضمن الأغنية ظهورا للممثلة الإباحية الأميركية ألكسيس تكساس، وهي ترقص.

وخلال الأيام الماضية، انتقد العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي توزيع التطبيق للأغنية المصورة، بسبب ما اعتبروه تأثيرا سلبيا على الشباب.

ويعد ساسي، أو ساسان يفتاح (32 عاما)، مطربا شهيرا بين المراهقين في إيران، وكان مغنيا مغمورا قبل أن يغادر إيران في 2009 لينتهي به المطاف في الولايات المتحدة.

ولا يصرح بعرض أغنيات ساسي المصورة في إيران رغم تشاركها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبموجب القانون تحتاج الأغنيات المنتجة في الخارج تصريحا من السلطات حتى لو كانت باللغة الفارسية.

وتحت ضغط من المحافظين، حجبت الحكومة الإيرانية عددا من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، تضمنت "يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر" و"تليغرام" و"إنستغرام" و"واتساب".

ويحاول العديد من الإيرانيين خاصة الشباب، الولوج لتلك المواقع المحجوبة من خلال مواقع استضافة أو منصات بالوكالة.

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