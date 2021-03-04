مسؤولون: دلائل تشير إلى تورط فصيل مسلح في هجوم 'عين الأسد'

2021/03/04 | 09:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم مسؤولون أميركيون، فصيلا عراقيا مدعوما من إيران بالقيام بالهجوم الصاروخي الأخير الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أمس الأربعاء، 3 آذار 2021، إن " الهجوم الأخير يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران، لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إن من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات".

وقال البنتاغون إنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الأميركيين لكن متعاقدا مدنيا أميركيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من الصواريخ"، مبينة ان "الصواريخ أطلقت على ما يبدو من عدة مواقع شرقي القاعدة العراقية، التي استهدفت العام الماضي بهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران مباشرة".

وأفاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن "مسؤولين أميركيين يدرسون الحادث عن كثب"، وقال بايدن للصحفيين قبل اجتماع مع مشرعين في المكتب البيضاوي "حمدا لله لم يقتل أحد في الهجوم الصاروخي...



نعمل على تحديد هوية المسؤولين وسنصدر قراراتنا عندما نصل إلى هذه اللحظة".

وأعلن مسؤولون عراقيون أن 10 صواريخ سقطت في القاعدة لكن البنتاغون كان أكثر حذرا، قائلا إنه كانت هناك عشر "صدمات".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة تقيم تأثير الهجوم والجهة المسؤولة عنه، وتابعت في مؤتمر صحفي "إذا خلصنا إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الرد سنتحرك مجددا بطريقة مناسبة وفي التوقيت الذي نختاره"، مضيفة أن "ما لن نفعله هو اتخاذ قرار متسرع غير قائم على حقائق يؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع أو يخدم أعداءنا".

ووقعت ثلاث هجمات صاروخية في العراق في شباط الماضي، على مدى يزيد قليلا عن أسبوع استهدفت مناطق تستضيف قوات أو دبلوماسيين أو متعاقدين أميركيين.

جدير بالذكر أن القوات الأمركية نفذت الخميس الماضي، ضربات جوية على منشآت عند نقطة مراقبة حدودية في سوريا، قالت إنها استهدفت فصائل مسلحة مدعومة من إيران بينها كتائب "حزب الله" و"سيد الشهداء".

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