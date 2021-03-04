عراقية تقدم شكوى ضد الشرطة الفرنسية بسبب جنينها

2021/03/04 | 09:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت لاجئة عراقية بشكوى ضد الشرطة الفرنسية.

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