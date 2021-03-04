نائب: هناك رغبة حقيقية لدى مجلس النواب لتغيير سعر صرف الدولار

2021/03/04 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب عدي عواد، وجود رغبة حقيقية لدى مجلس النواب لتغيير سعر صرف الدولار، مشيرا الى ان وزير المالية لا يستطيع فرض استقطاعات على الموظفين بعد رفضها من مجلس النواب.وقال في تصريح تلفزيوني تابعه “النور نيوز” ان “هناك رغبة حقيقية لدى مجلس النواب باعادة سعر صرف الدينار الى سعره السابق، خصوصا ان اسعار …

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