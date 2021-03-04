التخطيط: اختيار وزارة التربية لتجربة “الرقم الوظيفي”

2021/03/04 | 09:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوقع اختيار وزارة التخطيط على وزارة التربية كأولى الوزارات لاختبار نظام “الرقم الوظيفي”، مبينة أنَّه الحل للكثير من المشكلات التي يعاني منها الجسد الحكومي.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إنَّ “اللجنة التي شكلت برئاسة وزير التخطيط ومجموعة من الجهات بشأن الرقم الوظيفي رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء وعلى …

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