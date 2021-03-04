الشروع باليوم الثاني من عملية “ثأر الشهداء” جنوب غرب كركوك

2021/03/04 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شرع الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، باليوم الثاني من عملية” ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” في مناطق جنوب غرب كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوات تواصل تقدمها وبإسناد جوي عراقي بعملية واسعة ومن محاور متعددة لتأمين المنطقة المشتركة بين جنوب غربي كركوك وصلاح الدين وديالى لتحقيق أهدافها المرسومة وتأمين تلك المناطق من وجود الإرهاب”.

وأطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية، امس الأربعاء، عملية” ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول “ داعش” الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.



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