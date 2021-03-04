طائرة صينية تداهم قطاع السفر العالمي لتزاحم طائرات آيرباص وبوينغ الشهيرتين في سماء الدول

2021/03/04 | 09:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وقعت خطوط شرق الصين الجوية، إحدى أكبر شركات الطيران في الصين، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شانغهاي، عقدا لشراء خمس طائرات “C919” من شركة الطائرات الصينية “كوماك”.



ومن المتوقع أن يتم تسليم أول طائرة خلال هذا العام.

بمجرد تسليم الطائرات الجديدة، سيتم تشغيلها في الخطوط الإقليمية التي تربط شانغهاي بالعديد من المدن الكبرى الأخرى بما في ذلك بكين وقوانغتشو وشنتشن وتشنغدو وشيامن وووهان وتشينغداو.

لطالما كانت المجموعتان العملاقتان إيرباص الأوروبية وبوينغ الأميركية يحتكران سوق الطيران التجاري الذي يقدر حجمه بتريليونات الدولارات.

تحاول “C919″، كجزء من هدف الصين لتطوير طائرات مدنية محلية الصنع، المنافسة مع الطائرات متوسطة المدى للعملاقين بما في ذلك “إيرباص إبه 320” و “بوينغ 737 ماكس”.

يتراوح عدد المقاعد لطائرة “C919” بين 158 إلى 168 مقعد.

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