2021/03/04 | 09:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى.وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية –في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم وضبطت بحوزته (809) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية”.واضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.وعلى صعيد متصل، القت شرطة ديالى “القبض على (7) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات بينهم ثلاث نساء وضبط بحوزتهم أدوات تعاطي وكميات وأنواع مختلفة من المواد المخدرة، وبينت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابتين للمخدرات في البصرة وديالى عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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