2021/03/04 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت الـ5 مليار في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت الـ5 مليار في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).