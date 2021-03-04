القبض على عصابتين للمخدرات في محافظتين

2021/03/04 | 09:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى.وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية –في محافظة البصرة ألقت القبض على متهم وضبطت بحوزته (809) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية”.واضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) وإحالته …

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