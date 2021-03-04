بينها 10 ملايين يورو لوالده.. تفاصيل عرض ريال مدريد لشراء هالاند

2021/03/04 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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يستمر اهتمام عمالقة الكرة الأوروبية، من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند البالغ من العمر 20 عامًا، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، برشلونة، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، مانشستر سيتي، وتشيلسي، بعدما استطاع تقديم مستويات خارقة مع دورتموند.

وانضم هالاند لصفوف الفريق قادمًا من ريد بول ساليزبورج النمساوي بـ17 مليون جنيه إسترليني فقط، حدث ذلك في كانون الثاني من عام 2020.

وكشفت تقارير صحفية ، عن تفاصيل عرض ريال مدريد لضم هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن "الهدف الأساسي لدي ريال مدريد هو ضم هالاند، بينما تأجيل التعاقد مع كيليان مبابي لصيف 2022".

وأفاد التقرير بأن "ريال مدريد حدد 150 مليون يورو لضم هالاند، 110 ملايين يورو لدورتموند، و30 مليون يورو لمينو رايولا وكيل اللاعب، و10 ملايين يورو لوالد النجم النرويجي".

وأضافت الشبكة الشهيرة أن "ريال مدريد مستعد لتحمل التكلفة المرتفعة للصفقة، رغم أن الحالة الاقتصادية للنادي ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة".

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