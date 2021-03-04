بعملياتٍ منفصلة.. النزاهة تضبط أوليات عقود شراء أجهزة طبية مخالفة بأكثر من 5 مليارات دينار

2021/03/04 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (04 آذار 2021)، عن تنفيذها سبع عمليَّاتٍ أسفرت عن ضبط أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ مخالفةٍ للضوابط بصحة ميسان، مُبيّنةً أنَّ العقود تصل مبالغها إلى( 5,348,800,000) مليارات دينارٍ .

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، تمكُّن بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها".

وأضاف البيان، أن "الفريق تمكُّن من ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب".

وأشار إلى أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة على محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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