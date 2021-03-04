ثلاث مباريات بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2021/03/04 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تفتتح اليوم الخميس (4 آذار 2021)، الجولة الثانية والعشرين لمنافسات دوري الكرة الممتاز بإقامة ثلاث مباريات أهمها قمة بغداد والتي تجمع الطلبة والزوراء.

الكرخ – الديوانية – الساعة (1:45 ) ظهراً – تبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

الزوراء – الطلبة – الساعة الرابعة عصرا – تبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

نفط ميسان – نفط الوسط – الساعة (6:15) مساءً – تبث مباشرة على قناة الشباب سبورت

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