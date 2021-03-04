نائب يدعو الكاظمي لمنع سفر مسؤولي هيئة الاعلام والاتصالات

2021/03/04 | 09:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى منع سفر كبار المسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات، فيما أشار إلى تقديم 70 توقيعا لاقالة رئيس الهيئة علي الخويلدي.وقال السوداني تصريح له إن “رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات لم تكن اجوبته مقنعة للبرلمان”، مبينا أنه “تم تقديم 70 توقيعا …

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