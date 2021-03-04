ألمانيا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي كورونا

2021/03/04 | 09:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس أنه سيتم تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في بعض المناطق اعتبارًا من 8 آذار/ مارس.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رؤساء المناطق بشأن فيروس كورونا: “يمكن فتح المتاجر اعتبارًا من 8 آذار/مارس في المناطق التي يقل معدل الإصابة فيها (بفيروس كورونا) عن 50 (حالة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة)، وإذا معدل الإصابة أعلى، سيكون الشراء عبر الإنترنت”.وأضافت: “يمكن أيضا فتح المتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات والنباتات، وإذا معدل الإصابة أعلى من 50 (حالة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة) لكن بالحجز المبكر”.يشار إلى […]

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