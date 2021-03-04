العراق يطلب مجددا عودة سوريا الى الجامعة العربية

2021/03/04 | 09:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..حصل العراق على إجماع ودعم عربي في جميع التحديات التي تواجهه وخاصة دوره الكبير في محاربة الإرهاب وتنمية المجتمع، فيما جدد مطالبته بإعادة سوريا الى الجامعة العربية.وقال وكيل وزارة الخارجيَّة احمد برواري على هامش مشاركته في الجلسة الختاميَّة لاجتماع مجلس الجامعة العربيَّة في دورته الـ155 على مستوى وزراء الخارجيَّة، إن “هناك تعاطفاً كبيراً من قبل الدول العربيَّة للنازحين في العراق لإعادتهم إلى ديارهم وقد قدمنا شكرنا على موقفها تجاه هذه القضيَّة المهمة وقضيَّة إعمار المناطق المحرَّرة من داعش الإرهابية”.وأضاف برواري أن “ العراق أول من قدَّم الدعم لإعادة ترشيح الأمين العام للجامعة العربيَّة احمد ابو الغيط خاصة بعد أنْ تلقَّى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح رسالة من أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولدور ابو الغيط في دعم القضايا العربيَّة وخاصة العراقيَّة”.واكد برواري أن “للعراق تجربة في محاربة الارهاب والقضاء عليه وبعض الدول العربيَّة التي تعاني ايضاً من الارهاب طلبت الاستفادة من هذه التجربة الكبيرة والمساهمة في تبادل المعلومات بين البلدان العربيَّة للقضاء على هذه الآفة”، مشيراً إلى أن “ العراق جدد طلبه باعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربيَّة لما لها من اهميَّة كبيرة واساسيَّة في العمل العربي المشترك”.



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