النزاهة تضبط اوليات عقود شراء اجهزة طبية مخالفة باكثر من خمسة مليارات دينار في ميسان

2021/03/04 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت هيئة النزاهة أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ مخالفةٍ للضوابط بصحة ميسان، تصل مبالغها الى( 5,348,800,000) خمسة مليارات وثلاثمائة وثمانية واربعين مليونا وثمانمائة الف دينار . وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم :" ان فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و (6) أجهزة تعقيم وأوليَّات المُناقصات والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بها".وأكدت الدائرة:" ان الفريق ضبط أوليَّات وأصل عقدي المُناقصتين الخاصَّتين بشراء جهاز تفتيت الحصى وجهاز رنينٍ مُغناطيسيّ، فيما نفَّذ الفريق عمليَّتي ضبطٍ أخرَيَيْن تمكَّن خلالهما من ضبط أوليَّات عقد صيانة وتحديث جهاز القسطرة وعقد الشراء الخاصّ بتجهيز جهاز تخطيط القلب.وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات الجرميَّة على محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة"./انتهى7

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