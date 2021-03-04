القبض على متهمين بترويج المخدرات بينهم نساء في البصرة وديالى

2021/03/04 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت القوات الامنية القبض على متهمين بترويج المخدرات وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة ، في محافظتي البصرة وديالى.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة القت القبض على متهم وضبطت بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ".وفي سياق متصل، القت شرطة ديالى القبض على (7) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات ، بينهم ثلاث نساء ، وضبط بحوزتهم ميات وأنواعا مختلفة من المواد المخدرة وادوات للتعاطي "./انتهى7

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