النزاهة تضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت الـ 5 مليار في ميسان

2021/03/04 | 09:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في محافظة ميسان.وقالت الهيئة في بيان، إن “عمليَّات الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، بعد انتقاله إلى صحَّة المُحافظة، من ضبط أوليَّات عقود شراء جهاز الرنين المُغناطيسي وتجهيز أجهزة (carm) و …

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