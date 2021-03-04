بومبيو: سأترشح لانتخابات رئاسة أميركا إذا لم يقدم ترامب على ذلك

2021/03/04 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أنه مستعد لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة في حال لم يقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ذلك.

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