بومبيو: سأترشح لرئاسة أميركا في هذه الحالة

2021/03/04 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أنه مستعد لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة في حال لم يقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ذلك.

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