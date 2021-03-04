2021/03/04 | 10:36 - المصدر: عين العراق

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الخميس 4 مارس 2021 | 10:30 صباحاً

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اصدار اوامر قبض على 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي في ميسان لصرفهم قروض ‏وهمية‎ ‎

اصدرت محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اوامر قبض بحق 14موظفا من موظفي ‏المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة صرف قروض وهمية‎.‎

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق ‏‏14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف ‏قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري وثلاثمائة ألف دينار"، لافتا الى ان "المذكرات صدرت وفقا ‏لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات".‏

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