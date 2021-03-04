ألمانيا ستسمح بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً

2021/03/04 | 10:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الأربعاء أنّ السلطات الصحّية في البلاد ستجيز إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تفوق أعمارهم 65 عاماً، مشيرة إلى أنّ هذا القرار اتّخذ بناء على النتائج المشجّعة للدراسات الطبية التي أجريت مؤخراً.وقالت ميركل للصحافيين في أعقاب اجتماع حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ضمّ إليها حكّام […]

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