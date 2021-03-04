2021/03/04 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، عن اصدار اوامر قبض على 14 موظفا في المصرف الزراعي بميسان، عازيا السبب الى صرفهم قروضا ‏وهمية‎ .وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اصدرت اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري و300 ألف دينار".واضاف ان "المذكرات صدرت وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات".

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