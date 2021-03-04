عودة مرة أخرى إلى تاريخ إضراب النساء - المناضل-ة

2021/03/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة شكل يوم 24 أكتوبر 1975، اليوم الذي دعت فيه المجموعة النسوية Red Stockings في أيسلندا إلى إضراب نسائي للمطالبة بالمساواة، الإضراب الوطني الأول للنساء.



على الرغم من أن أيسلندا كانت الدولة الثالثة في العالم التي اعترفت بالحق في التصويت للمرأة (1915)، إلا أن النساء لازلن يعانين مع ذلك من أشكال التمييز الجنسي.



عرف الإضراب نجاحا.



وتمكنت النساء من عرقلة المعامل والمؤسسات في جميع أنحاء البلد.



ومكن هذا ......





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