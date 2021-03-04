عقد التحالفات السياسية ليس بدعة عند الماركسيين - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/03/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف التحالف السياسي او التحالف الحزبي بأنه اتحاد بين حزبين او اكثر تجمعهم افكار متقاربة وتسعى الى تحقيق اهداف محددة كأن تخوض الانتخابات بقائمة مشتركة او حكم بلد ...



الخ , ويكون لكل طرف بالتحالف سياساته الخاصة وتوضع الخلافات جانبا لمصلحة الأهداف المشتركة.والتحالفات او الجبهات كما تسمى لها طابع سياسي وتنظيمي عام وشامل , وهي عبارة عن تجميع قوى مختلفة لتحقيق هدف عام ويختلف ذلك عن النضالات ......





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