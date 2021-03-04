2021/03/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بيان من " عصيان " [ الإيرانيّة ] بمناسبة 8 مارس : اليوم العالمي للمرأة – 24 فيفري 2021جريدة " الثورة " عدد 688https://revcom.us/a/688/statement-from-osyan-revolt-on-march-8-international-womens-day-en.htmlفي إيران ، عقب الإنتفاضة الشعبيّة في دي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من - عصيان - [ الإيرانيّة ] بمناسبة 8 مارس : اليوم العالمي للمرأة - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من - عصيان - [ الإيرانيّة ] بمناسبة 8 مارس : اليوم العالمي للمرأة - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).