تصريح جديد حول لقاء البابا بالمرجع السيستاني في النجف.. وتعليق حول مخاطر محتملة

2021/03/04 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف رئيس أساقفة إيبارشية أربيل الكلدانية المطران مار بشار متي وردة، الأربعاء، عن سبب لقاء بابا الفاتيكان فرانسيس بالمرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، واقامة القداس بملعب في اربيل .

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وقال وردة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعه "ناس"، (4 آذار 2021)، إن "لقاء البابا فرانسيس بالمرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، جاء لمكانة النجف والتأكيد على القواسم الإنسانية المشتركة، اضافة الى مكانة المرجعية والسيد السيستاني إذ كانت لها مواقف في الأعوام الاخيرة يشيد بها القاصي والداني، مما يوجب وقفة وتقدير"، مبيناً ان "ما يجمعنا هو أكثر مما نختلف عليه عقائدياً".

وبشأن اختيار ملعب فرانسو حريري بأربيل مكاناً لاقامة أكبر قداس بحضور البابا، أكد وردة انه "منطقة عينكاوة تشهد أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط يضم نحو 8 آلاف عائلة في بقعة واحدة".

وتابع "تم اختيار الملعب الذي يتسع لنحو 30 الف شخص، لإقامة القداس هناك جاء تحدياً لجائحة كورونا وحفاظاً على التباعد الاجتماعي إضافة إلى إجراءات الفحص والاعتماد على وعي الناس"، موضحاً ان "التنقل الى الملعب سيكون بآلية خاصة ولن يسمح بحدوث زخم مروري".

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