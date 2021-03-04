القضاء يصدر أوامر قبض على 14 موظفاً بالمصرف الزراعي في ميسان

2021/03/04 | 10:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إصدار محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة أوامر قبض بحق 14 موظفاً من موظفي ‏المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة “صرف قروض وهمية‎”.وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان، إن “المحكمة أصدرت أوامر قبض بحق ‏‏14 موظفاً من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف ‏قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري وثلاثمائة ألف دينار”.وأوضح المركز في بيانه، أن “المذكرات صدرت وفقاً ‏لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات”.‏

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