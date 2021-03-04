تدمير مضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين

2021/03/04 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تدمير عددا من مضافات الداعشية في سلسلة جبال حمرين.

وقال معاون آمر اللواء 22 بالحشد شريف زاير سلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الامينة انطلقت صباح اليوم بالصفحة الثانية ضمن عملية ثأر الشهداء جنوب غرب كركوك"، لافتا الى أن "قوات الحشد دمرت عددا من مضافات داعش في سلسلة جبال حمرين بمحاذاة نهر اللبن".

وأضاف البيان إن "القوات تواصل تقدمها لتفتيش منطقة الصيادين ووادي اللبن وصولا الى سد العظيم"، مشيرا الى أن "القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الأمنية لتفتيش وتأمين قاطع عملياتها بشكل كامل".وفي وقت سابق من يوم امس، أطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية، عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك.

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